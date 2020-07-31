После ЧП с машиной ВМС США погиб один военный и 8 пропали без вести
- Reuters
«Один морской пехотинец погиб, восемь военнослужащих пропали без вести и двое получили ранения в результате происшествия с машиной-амфибией морской пехоты США 30 июля у побережья Южной Калифорнии», — говорится в сообщении американских военных в Twitter.
Военнослужащие принадлежали к 15 экспедиционному отряду Корпуса морской пехоты.
Ведётся поисково-спасательная операция.
Ранее сообщалось, что при пожаре на корабле в Сан-Диего пострадали 59 человек.