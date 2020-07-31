После ЧП с машиной ВМС США погиб один военный и 8 пропали без вести

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При несчастном случае на учениях у берегов Калифорнии с участием машины ВМС США один военнослужащий погиб, двое пострадали и еще восемь пропали без вести.
После ЧП с машиной ВМС США погиб один военный и 8 пропали без вести
  • Reuters

«Один морской пехотинец погиб, восемь военнослужащих пропали без вести и двое получили ранения в результате происшествия с машиной-амфибией морской пехоты США 30 июля у побережья Южной Калифорнии», — говорится в сообщении американских военных в Twitter.

Военнослужащие принадлежали к 15 экспедиционному отряду Корпуса морской пехоты.

Ведётся поисково-спасательная операция.

Ранее сообщалось, что при пожаре на корабле в Сан-Диего пострадали 59 человек.

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