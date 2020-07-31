После ЧП с машиной ВМС США погиб один военный и 8 пропали без вести

При несчастном случае на учениях у берегов Калифорнии с участием машины ВМС США один военнослужащий погиб, двое пострадали и еще восемь пропали без вести.

Reuters

«Один морской пехотинец погиб, восемь военнослужащих пропали без вести и двое получили ранения в результате происшествия с машиной-амфибией морской пехоты США 30 июля у побережья Южной Калифорнии», — говорится в сообщении американских военных в Twitter. Военнослужащие принадлежали к 15 экспедиционному отряду Корпуса морской пехоты. Ведётся поисково-спасательная операция. Ранее сообщалось, что при пожаре на корабле в Сан-Диего пострадали 59 человек.