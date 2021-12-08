Блинкен: США готовы выслушать обеспокоенности России в сфере безопасности
- AP
- © Jonathan Nackstrand
«Если Россия имеет обеспокоенности в области безопасности, они свободно могут их выразить, мы всегда готовы выслушать. Думаю, наши партнёры и союзники думают также», — цитирует Блинкена РИА Новости.
Госсекретарь добавил, что совет Россия — НАТО был неплохим способом обмена мнений, и ОБСЕ — также хорошая площадка для этих целей.
«Если Россия готова быть вовлечённой в работу этих институций — это важный путь», — сказал Блинкен.
Ранее сообщалось о завершении переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в формате видеоконференции, они продлились чуть более двух часов.
В ходе беседы президенты обсудили вопросы стратегической безопасности, ситуацию с кибератаками, а также совместную работу по региональным вопросам.
Замгоссекретаря Виктория Нуланд констатировала заинтересованность Байдена в более стабильных отношениях с Россией.