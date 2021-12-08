Блинкен: США готовы выслушать обеспокоенности России в сфере безопасности

В Вашингтоне готовы выслушать обеспокоенности Москвы по теме безопасности, заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен на мероприятии Wall Street Journal.

«Если Россия имеет обеспокоенности в области безопасности, они свободно могут их выразить, мы всегда готовы выслушать. Думаю, наши партнёры и союзники думают также», — цитирует Блинкена РИА Новости.

Госсекретарь добавил, что совет Россия — НАТО был неплохим способом обмена мнений, и ОБСЕ — также хорошая площадка для этих целей.

«Если Россия готова быть вовлечённой в работу этих институций — это важный путь», — сказал Блинкен.

Ранее сообщалось о завершении переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в формате видеоконференции, они продлились чуть более двух часов.

В ходе беседы президенты обсудили вопросы стратегической безопасности, ситуацию с кибератаками, а также совместную работу по региональным вопросам.

Замгоссекретаря Виктория Нуланд констатировала заинтересованность Байдена в более стабильных отношениях с Россией.