Блинкен: США готовы выслушать обеспокоенности России в сфере безопасности

Короткая ссылка
В Вашингтоне готовы выслушать обеспокоенности Москвы по теме безопасности, заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен на мероприятии Wall Street Journal.
Блинкен: США готовы выслушать обеспокоенности России в сфере безопасности
  • AP
  • © Jonathan Nackstrand

«Если Россия имеет обеспокоенности в области безопасности, они свободно могут их выразить, мы всегда готовы выслушать. Думаю, наши партнёры и союзники думают также», — цитирует Блинкена РИА Новости.

Госсекретарь добавил, что совет Россия — НАТО был неплохим способом обмена мнений, и ОБСЕ — также хорошая площадка для этих целей.

«Если Россия готова быть вовлечённой в работу этих институций — это важный путь», — сказал Блинкен.

Ранее сообщалось о завершении переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в формате видеоконференции, они продлились чуть более двух часов.

В ходе беседы президенты обсудили вопросы стратегической безопасности, ситуацию с кибератаками, а также совместную работу по региональным вопросам.

Замгоссекретаря Виктория Нуланд констатировала заинтересованность Байдена в более стабильных отношениях с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить