Нуланд: Байден заинтересован в стабильных отношениях США и России

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Президент США Джо Байден заинтересован в более стабильных отношениях с Россией. Такое мнение выразила замгоссекретаря Виктория Нуланд.
Нуланд: Байден заинтересован в стабильных отношениях США и России
  • Reuters
  • © Elizabeth Frantz

«Президент Байден продолжает считать, что более стабильные и предсказуемые отношения США и России в интересах обеих наших стран», — заявила Нуланд, её слова приводит РИА Новости.

При этом она отметила сохраняющиеся разногласия между США и Россией по вопросам прав человека, ситуации в Белоруссии, свободы прессы и киберугроз.

Президент Байден уже поднимал и продолжит поднимать все эти вопросы при общении с президентом России Владимиром Путиным, заверила Нуланд.

Ранее стало известно, что переговоры Путина и Байдена в формате видеоконференции завершились, они продлились чуть более двух часов.

В частности, в ходе переговоров Путин и Байден обсудили вопросы стратегической безопасности, ситуацию с кибератаками, а также совместную работу по региональным вопросам.

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