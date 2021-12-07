Нуланд: Байден заинтересован в стабильных отношениях США и России

Президент США Джо Байден заинтересован в более стабильных отношениях с Россией. Такое мнение выразила замгоссекретаря Виктория Нуланд.

«Президент Байден продолжает считать, что более стабильные и предсказуемые отношения США и России в интересах обеих наших стран», — заявила Нуланд, её слова приводит РИА Новости.

При этом она отметила сохраняющиеся разногласия между США и Россией по вопросам прав человека, ситуации в Белоруссии, свободы прессы и киберугроз.

Президент Байден уже поднимал и продолжит поднимать все эти вопросы при общении с президентом России Владимиром Путиным, заверила Нуланд.

Ранее стало известно, что переговоры Путина и Байдена в формате видеоконференции завершились, они продлились чуть более двух часов.

В частности, в ходе переговоров Путин и Байден обсудили вопросы стратегической безопасности, ситуацию с кибератаками, а также совместную работу по региональным вопросам.