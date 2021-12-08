Салливан: Вашингтон поддерживает контакт с Брюсселем по антироссийским санкциям
- AFP
- © CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES
«Мы также очень тесно координируемся с нашими европейскими союзниками по этому вопросу на уровне глубокой конкретики», — цитирует Салливана РИА Новости.
Он отметил, что для выработки соответствующего пакета мер ежедневно эксперты из Минфина, Госдепа и Совета национальной безопасности общаются с ключевыми столицами и Брюсселем.
«Но думаю, нам не выгодно излагать конкретные детали сейчас с этого подиума», — добавил Салливан.
Ранее представитель американской администрации заявил, что Соединённые Штаты не ищут конфликта с Россией, но готовы отвечать на «дестабилизирующие действия».
Вместе с этим замгоссекретаря США Виктория Нуланд проинформировала об обсуждении Вашингтоном с союзниками варианта санкций, равнозначному полной изоляции России от мировой финансовой системы в случае российского «вторжения» на Украину.