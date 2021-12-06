В США заявили, что не ищут конфликта с Россией

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Соединённые Штаты не ищут конфликта с Россией, но готовы отвечать на «дестабилизирующие действия». Об этом сообщил представитель американской администрации.
В США заявили, что не ищут конфликта с Россией
  • Reuters

«США не ищут конфликта. Мы можем работать совместно над такими вопросами, как стратегическая стабильность в контроле над вооружениями», — приводит РИА Новости его слова.

Чиновник отметил, что Вашингтон создавал и сможет создать «значимые последствия за вредоносные и дестабилизирующие действия».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль видит чрезвычайно агрессивную позицию НАТО в отношении России, поэтому Москва «делает так, чтобы застраховать свои собственные интересы».

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