В США заявили, что не ищут конфликта с Россией

Соединённые Штаты не ищут конфликта с Россией, но готовы отвечать на «дестабилизирующие действия». Об этом сообщил представитель американской администрации.

«США не ищут конфликта. Мы можем работать совместно над такими вопросами, как стратегическая стабильность в контроле над вооружениями», — приводит РИА Новости его слова.

Чиновник отметил, что Вашингтон создавал и сможет создать «значимые последствия за вредоносные и дестабилизирующие действия».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль видит чрезвычайно агрессивную позицию НАТО в отношении России, поэтому Москва «делает так, чтобы застраховать свои собственные интересы».