Лидеры США и России отметили необходимость нормализации отношений между странами

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден пришли к выводу о необходимости нормализации межгосударственных отношений и развития сотрудничества, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

«Итог пока рано подводить, для этого потребуется большое время, потому что накопилось столько проблем, что их можно разруливать не один месяц и, может быть, даже не один год», — сказал он.

Переговоры Путина и Байдена в формате видеоконференции завершились, они продлились чуть более двух часов.

В частности, в ходе беседы Путин и Байден обсудили вопросы стратегической безопасности, ситуацию с кибератаками, а также совместную работу по региональным вопросам.

Замгоссекретаря Виктория Нуланд ранее констатировала заинтересованность американского государственного лидера в более стабильных отношениях с Россией.