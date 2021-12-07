Представители России и США до конца года проведут встречу по визовым вопросам

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Дипломаты России и США до конца года планируют провести ещё одну встречу по вопросу выдачи виз дипломатам двух стран. Об этом заявил генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.
Представители России и США до конца года проведут встречу по визовым вопросам
  • AFP
  • © MLADEN ANTONOV

«В ходе встречи в Вене представители МИД России и Госдепартамента США договорились провести ещё одну встречу до конца года», — заявил Захаров, его слова приводит РИА Новости.

Дата предстоящей встречи ещё не определена.

Переговоры пройдут «в одной из европейских столиц», добавил Захаров.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден в ходе разговора обсудили трудности в работе дипломатических представительств двух стран.

В частности, российская сторона предложила обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий.

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