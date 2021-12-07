Представители России и США до конца года проведут встречу по визовым вопросам
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«В ходе встречи в Вене представители МИД России и Госдепартамента США договорились провести ещё одну встречу до конца года», — заявил Захаров, его слова приводит РИА Новости.
Дата предстоящей встречи ещё не определена.
Переговоры пройдут «в одной из европейских столиц», добавил Захаров.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден в ходе разговора обсудили трудности в работе дипломатических представительств двух стран.
В частности, российская сторона предложила обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий.