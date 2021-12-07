Байден проведёт переговоры с Зеленским 9 декабря

Переговоры президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского состоятся 9 декабря. Об этом заявил на брифинге помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Президент Байден поговорит с президентом Зеленским в четверг. Это будет вслед за вчерашней дискуссией между президентом Зеленским и госсекретарём Блинкеном», — заявил Салливан.

Ранее стало известно, что переговоры президента России Владимира Путина и Байдена в формате видеоконференции завершились, они продлились немногим более двух часов.

В частности, Путин в разговоре с Байденом выразил серьёзную озабоченность из-за действий Киева в отношении Донбасса.