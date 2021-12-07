В МИД Австрии отметили важность переговоров Путина и Байдена

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Диалог американского лидера Джо Байдена и президента России Владимира Путина важен на фоне «тревожной ситуации» вокруг Украины. Об этом ТАСС заявили во внешнеполитическом ведомстве Австрии.
В МИД Австрии отметили важность переговоров Путина и Байдена
  • © Österreichisches Außenministerium
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«Деэскалация на российско-украинской границе срочно необходима. Диалог между США и Россией на самом высоком уровне поэтому важен и происходит именно в нужный момент», — заявили в МИД Австрии.

В ведомстве назвали текущую ситуацию на границе России и Украины «пожароопасной».

Ранее стало известно о завершении переговоров Путина и Байдена.

Переговоры проходили по закрытому каналу видеосвязи в течение более двух часов. 

В начале видеоконференции Байден выразил надежду на скорый личный контакт с Путиным.

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