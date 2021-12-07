В МИД Австрии отметили важность переговоров Путина и Байдена

Диалог американского лидера Джо Байдена и президента России Владимира Путина важен на фоне «тревожной ситуации» вокруг Украины. Об этом ТАСС заявили во внешнеполитическом ведомстве Австрии.

«Деэскалация на российско-украинской границе срочно необходима. Диалог между США и Россией на самом высоком уровне поэтому важен и происходит именно в нужный момент», — заявили в МИД Австрии.

В ведомстве назвали текущую ситуацию на границе России и Украины «пожароопасной».

Ранее стало известно о завершении переговоров Путина и Байдена.

Переговоры проходили по закрытому каналу видеосвязи в течение более двух часов.

В начале видеоконференции Байден выразил надежду на скорый личный контакт с Путиным.