В посольстве США заявили о достижении прогресса в двусторонних вопросах с Россией

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Пресс-секретарь посольства США в России Джейсон Ребхольц заявил, что Вашингтон и Москва достигли прогресса в двусторонних вопросах, выразив надежду, что стороны продолжат двигаться в этом направлении. Об этом сообщило РИА Новости.
В посольстве США заявили о достижении прогресса в двусторонних вопросах с Россией
  • AP

По словам Ребхольца, нужны открытые каналы связи, особенно в периоды повышенной напряжённости. Он добавил, что с данной точки зрения «функционирующее посольство имеет решающее значение». Пресс-секретарь заявил о продолжении работы над решением текущих проблем.

«В последние дни мы добились прогресса в двусторонних вопросах. Надеемся и дальше двигаться в этом направлении», — сказал он.

Ребхольц также заявил, что «более года назад» Вашингтон информировал Москву о том, что российские дипломаты смогут работать в Соединённых Штатах не более трёх лет. По его словам, дипломаты, которые должны будут покинуть США в 2022 году, проработали три года. Он отметил, что «это не высылка». По его словам, Россия может прислать замену тем сотрудникам, которые покидают США.

«Подход США создаёт больший паритет в работе наших дипломатических миссий, поскольку позволит обеспечить ротацию сотрудников с одинаковой периодичностью», — сказал он.

Ранее посол США в Москве Джон Салливан заявил о проблеме с выдачей российских виз американским дипломатам.

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