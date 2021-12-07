Песков: не нужно ждать прорывов от разговора Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не нужно ждать никаких прорывов от запланированных на 7 декабря переговоров российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

«Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор в очень сложный период», — сказал Песков журналистам.

В Кремле обратили внимание на то, что в Европе «зашкаливает» эскалация напряжённости. Песков назвал данную ситуацию экстраординарной, отметив, что она требует личного обсуждения на высшем уровне.

Также Песков заявил, что переговоры лидеров России и США Путина и Байдена имеют смысл в любом случае, несмотря на негативный фон. По его словам, президент России готов будет дать объяснения в ответ на озабоченности американской стороны.

Разговор президентов России и США по видеосвязи состоится во вторник, 7 декабря.

Как сообщили в администрации Соединённых Штатов, Байден переговорит с Зеленским после разговора с президентом России.