Песков: Путин даст Байдену разъяснения в ответ на его озабоченности
- AP
«Смысл есть разговаривать в любом случае. И на этом основывается дипломатическое мировоззрение президента Путина», — сказал Песков.
Он отметил, что российский лидер готов к взаимоуважительному разговору.
«В разговоре партнёры всё-таки должны учитывать интересы и озабоченности друг друга. Я не сомневаюсь, что наш президент будет готов донести свои озабоченности до американского коллеги, выслушать озабоченности американского коллеги и дать ему соответствующее разъяснение», — отметил пресс-секретарь.
Во вторник, 7 декабря, президент России Владимир Путин в формате видеоконференции проведёт переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. Подробнее о предстоящей беседе — в материале RT.