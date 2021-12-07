Песков: Путин даст Байдену разъяснения в ответ на его озабоченности

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что беседа лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена имеет смысл в любом случае, несмотря на негативный фон. Российский лидер готов будет дать объяснения в ответ на озабоченности американской стороны.
Песков: Путин даст Байдену разъяснения в ответ на его озабоченности
  • AP

«Смысл есть разговаривать в любом случае. И на этом основывается дипломатическое мировоззрение президента Путина», — сказал Песков.

Он отметил, что российский лидер готов к взаимоуважительному разговору. 

«В разговоре партнёры всё-таки должны учитывать интересы и озабоченности друг друга. Я не сомневаюсь, что наш президент будет готов донести свои озабоченности до американского коллеги, выслушать озабоченности американского коллеги и дать ему соответствующее разъяснение», — отметил пресс-секретарь.

Во вторник, 7 декабря, президент России Владимир Путин в формате видеоконференции проведёт переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. Подробнее о предстоящей беседе — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить