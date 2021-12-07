Песков: Путин даст Байдену разъяснения в ответ на его озабоченности

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что беседа лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена имеет смысл в любом случае, несмотря на негативный фон. Российский лидер готов будет дать объяснения в ответ на озабоченности американской стороны.

«Смысл есть разговаривать в любом случае. И на этом основывается дипломатическое мировоззрение президента Путина», — сказал Песков.

Он отметил, что российский лидер готов к взаимоуважительному разговору.

«В разговоре партнёры всё-таки должны учитывать интересы и озабоченности друг друга. Я не сомневаюсь, что наш президент будет готов донести свои озабоченности до американского коллеги, выслушать озабоченности американского коллеги и дать ему соответствующее разъяснение», — отметил пресс-секретарь.

Во вторник, 7 декабря, президент России Владимир Путин в формате видеоконференции проведёт переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом. Подробнее о предстоящей беседе — в материале RT.