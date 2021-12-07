В Кремле прокомментировали предстоящие переговоры Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предстоящие переговоры российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, заявил, что президенты строят диалог, исходя из своих национальных интересов.

Песков отметил, что в СМИ публикуется большое число вбросов. По его словам, в целом видно, что в риторике возрастает напряжённость. При этом в Кремле призывают сохранять трезвость ума.

«Тем более президенты никогда не говорят, исходя из эмоционального настроя, они всегда говорят де-факто, исходя из своих национальных интересов», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

7 декабря Путин в формате видеоконференции проведёт переговоры с Байденом.

Стороны планируют обсудить актуальные темы международной повестки, в том числе ситуацию в Афганистане, Иране, Сирии и кризис на Украине.

Как ожидается, также будет поднят вопрос о договорённостях по исключению возможности дальнейшего расширения НАТО на восток.