Песков: Путин не планирует предлагать Байдену присоединиться к «нормандской четвёрке»
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«Вряд ли он получит от президента Путина такое предложение. Это самодостаточный формат», — сказал Песков, его слова приводит ТАСС.
7 декабря Владимир Путин в формате видеоконференции проведёт переговоры с Джо Байденом.
Стороны планируют обсудить актуальные темы международной повестки, в том числе Афганистан, Иран, Сирию и кризис на Украине.
Кроме того, ожидается, что будет поднят вопрос о договорённостях по исключению дальнейшего расширения НАТО на восток.