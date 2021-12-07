Песков: Путин не планирует предлагать Байдену присоединиться к «нормандской четвёрке»

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Президент России Владимир Путин не планирует предлагать американскому коллеге Джо Байдену присоединиться к «нормандской четвёрке», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.
Песков: Путин не планирует предлагать Байдену присоединиться к «нормандской четвёрке»
  • © Пресс-служба Президента РФ

«Вряд ли он получит от президента Путина такое предложение. Это самодостаточный формат», — сказал Песков, его слова приводит ТАСС.

7 декабря Владимир Путин в формате видеоконференции проведёт переговоры с Джо Байденом.

Стороны планируют обсудить актуальные темы международной повестки, в том числе Афганистан, Иран, Сирию и кризис на Украине.

Кроме того, ожидается, что будет поднят вопрос о договорённостях по исключению дальнейшего расширения НАТО на восток.

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