Путин обсудит с премьером Греции сотрудничество в областях политики и экономики

Президент России Владимир Путин 8 декабря проведёт в Сочи переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

«Планируется обсудить весь комплекс вопросов российско-греческого сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня», — сообщила пресс-служба Кремля.

Как ранее рассказал премьер-министр Греции, в ходе переговоров с президентом России он намерен обсудить сотрудничество стран в сферах энергетики, туризма, культуры и образования, а также региональные и международные события.