Путин обсудит с премьером Греции сотрудничество в областях политики и экономики
- AP
«Планируется обсудить весь комплекс вопросов российско-греческого сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня», — сообщила пресс-служба Кремля.
Как ранее рассказал премьер-министр Греции, в ходе переговоров с президентом России он намерен обсудить сотрудничество стран в сферах энергетики, туризма, культуры и образования, а также региональные и международные события.