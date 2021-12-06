В Греции рассказали о темах переговоров премьера страны с Путиным
- AP
«В среду премьер будет находиться в Сочи, где состоится его первая встреча в качестве премьер-министра с президентом России Владимиром Путиным», — приводит ТАСС слова официального представителя греческого правительства Иоанниса Иконому.
Он отметил, что лидеры обсудят сотрудничество в сферах энергетики, туризма, культуры и образования.
«Они также обменяются мнениями о региональных и международных событиях», — добавил представитель кабмина.
В ноябре глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что провёл переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которых стороны обсудили детали готовящегося визита Мицотакиса в Москву 8 декабря.