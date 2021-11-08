Глава МИД Греции рассказал о переговорах с Лавровым
- AP
«Сегодня у меня состоялся обстоятельный телефонный разговор с министром иностранных дел России Лавровым. В центре были двусторонние отношения в рамках предстоящего визита премьер-министра Греции в Москву 8 декабря», — написал он в Twitter.
Кроме того, стороны также обсудили развитие событий в средиземноморском регионе.
Ранее сообщалось, что Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения.