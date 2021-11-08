Глава МИД Греции рассказал о переговорах с Лавровым

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Глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что провёл переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, в ходе которых стороны обсудили детали готовящегося визита греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в Москву 8 декабря.
Глава МИД Греции рассказал о переговорах с Лавровым
  • AP

«Сегодня у меня состоялся обстоятельный телефонный разговор с министром иностранных дел России Лавровым. В центре были двусторонние отношения в рамках предстоящего визита премьер-министра Греции в Москву 8 декабря», — написал он в Twitter.

Кроме того, стороны также обсудили развитие событий в средиземноморском регионе.

Ранее сообщалось, что Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения.

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