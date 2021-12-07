Лукашенко рассказал, что часто обсуждает с Путиным ситуацию на Балканах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что во время встреч с российским лидером Владимиром Путиным часто обсуждает ситуацию на Балканах.

Об этом он рассказал на встрече с почётным консулом Белоруссии в Сербии Драгомиром Каричем.

«Должен вам сказать, что практически на каждой встрече с президентом Путиным мы часто говорим о Балканах. А на Балканах у нас кто — Сербия. Всегда точкой опоры для славянства была на Балканах. Она и сегодня есть. Очень часто мы обсуждаем проблемы, которые у вас существуют, и настроены на очень хорошее сотрудничество», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Ранее в МИД Сербии назвали историческим новый газовый контракт с Россией.