Лукашенко рассказал, что часто обсуждает с Путиным ситуацию на Балканах
- AP
Об этом он рассказал на встрече с почётным консулом Белоруссии в Сербии Драгомиром Каричем.
«Должен вам сказать, что практически на каждой встрече с президентом Путиным мы часто говорим о Балканах. А на Балканах у нас кто — Сербия. Всегда точкой опоры для славянства была на Балканах. Она и сегодня есть. Очень часто мы обсуждаем проблемы, которые у вас существуют, и настроены на очень хорошее сотрудничество», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Ранее в МИД Сербии назвали историческим новый газовый контракт с Россией.