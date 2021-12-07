Переговоры по Сирии в Нур-Султане запланированы на 21—22 декабря

Переговоры по Сирии в Нур-Султане пройдут 21—22 декабря, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Переговоры состоятся «в офлайн-формате», сказал он журналистам.

Все стороны, страны-гаранты и наблюдатели, подтвердили своё участие, отметил Смадияров, сообщает РИА Новости.

Как ранее рассказал спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, Москва намерена работать со странами Персидского залива и Западом для привлечения инвестиций в Сирию.