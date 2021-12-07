Переговоры по Сирии в Нур-Султане запланированы на 21—22 декабря
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Переговоры состоятся «в офлайн-формате», сказал он журналистам.
Все стороны, страны-гаранты и наблюдатели, подтвердили своё участие, отметил Смадияров, сообщает РИА Новости.
Как ранее рассказал спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, Москва намерена работать со странами Персидского залива и Западом для привлечения инвестиций в Сирию.