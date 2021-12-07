Доцент РАНХиГС Сафонова рассказала о причинах повышения цен на газ в Европе

Короткая ссылка
Дарья Ускова
Аналитики рассказали в беседе с RT о причинах увеличения цены газа в Европе до $1100 за 1 тыс. куб. м.
Доцент РАНХиГС Сафонова рассказала о причинах повышения цен на газ в Европе
  • Reuters

Доцент кафедры международной коммерции РАНХиГС при президенте России Тамара Сафонова утверждает, что основными причинами увеличения цены на газ являются дефицит традиционных углеводородов на рынке Европы, недостаточность запасов топлива в хранилищах, а также рост спроса на него в странах АТР.

В свою очередь, аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что рост цены на газ связан с сезонным похолоданием и необходимостью использовать газ из подземных хранилищ.

«Когда появляется статистика о том, сколько уже отобрали, какие объёмы импорта идут, как изменяется температура, — это сразу приводит к нервной реакции рынка. Газ начинает дорожать. Это, скорее, такая закономерность, и в дальнейшем мы будем видеть сохранение этой тенденции», — заключил собеседник RT.

Он также сослался на данные «Газпрома», согласно которым европейцы уже потребили четверть газа, закаченного в подземные хранилища в 2021 году, только за первый месяц отопительного сезона.

«Такими темпами европейцы опустошат свои подземные хранилища значительно раньше, чем в предыдущие годы… Когда в подземных хранилищах остаётся уже мало газа, ежесуточно доставать его получается всё меньше и меньше. Если раньше такой сложный период для отопительного сезона наступал где-то в феврале — марте, то сейчас это уже может произойти в январе», — пояснил Юшков.

По прогнозам эксперта, цена на газ в Европе будет расти и дальше.

Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов во вторник, 7 декабря, вновь поднялась выше $1100 за 1 тыс. куб. м.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1104 за 1 тыс. куб. м.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить