Цена газа в Европе вновь поднялась выше $1100 за тысячу кубометров

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Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов во вторник, 7 декабря, вновь поднялась выше $1100 за 1 тыс. куб. м.
Цена газа в Европе вновь поднялась выше $1100 за тысячу кубометров
  • Reuters

Об этом, как пишет ТАСС, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1104 за 1 тыс. куб. м.

Ранее в пресс-службе «Газпрома» сообщили, что европейские страны уже потратили почти 25% объёмов газа, которые были закачаны в этом году в подземные хранилища.

Доцент кафедры международной коммерции РАНХиГС при президенте России Тамара Сафонова прокомментировала ситуацию на рынке газа в Европе.

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