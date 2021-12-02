Доцент Сафонова прокомментировала ситуацию на рынке газа в Европе

Доцент кафедры международной коммерции РАНХиГС при президенте России Тамара Сафонова прокомментировала ситуацию на рынке газа в Европе.

«Для Европы при текущей конъюнктуре и возросшем спросе на газ самым лучшим выбором являются трубопроводные поставки из России. РФ располагает потенциалом увеличения экспортных поставок в Европу», — цитирует эксперта oilcapital.ru.

По её словам, за десять месяцев 2021 года в России наблюдается рост добычи газа на 11% по сравнению с показателями 2020-го.

Как считает Сафонова, более быстрое решение вопроса сертификации и запуска газопровода «Северный поток — 2» оказало бы поддержку для заполнения газовых хранилищ в Европе.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал прогноз относительно цен на нефть на фоне пандемии, в том числе выявления нового штамма коронавируса «омикрон».