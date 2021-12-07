Посол Дании в России высказался о влиянии «омикрона» на ситуацию с открытием границ

Распространение нового штамма коронавируса «омикрон» вряд ли скажется на вопросе открытия границ, заявил посол Дании в России Карстен Сендергорд.

«Пока я не видел ничего, что бы на это намекало. Каждая страна, Россия, ЕС, мы следим за ситуацией», — приводит РИА Новости ответ Сендергорда на вопрос о том, повлияет ли «омикрон» на перспективы открытия границ и возобновления выдачи виз между странами ЕС и Россией.

По его словам, пока не понятно, к каким последствиям приведёт распространение нового штамма.

«Главное, чтобы система здравоохранения не была перегружена», — добавил он.

Ранее вице-президент РАН Владимир Стародубов, комментируя выявление в России первых двух случаев штамма коронавируса «омикрон», заявил, что это не должно вызывать панику.

До этого сообщалось, что у двух вернувшихся из ЮАР россиян выявлен омикрон-штамм коронавируса.