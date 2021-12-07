Экономист Григорьев прокомментировал возможность санкций по конвертации рублей в доллары

Владимир Григорьев, кандидат экономических наук, доцент института Мировой экономики и бизнеса РУДН, в беседе с RT прокомментировал возможность введения санкций США и ЕС, направленных на осложнение конвертации рублей в доллары в отношении российских банков и Российского фонда прямых инвестиций.

Ранее о возможности таких санкций со стороны Запада сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Экономист выразил мнение, что гипотетическое предположение о том, что Россия якобы может проявить агрессию в отношении Украины, «относится к области фантастики».

По его словам, в случае если подобные санкции будут введены, они появятся не в том виде, о котором пишет агентство.

«В отношении доллара такие санкции возможны, но в отношении евро вряд ли, потому что Европа сильно зависит от России... США от России не зависят, у нас и объём торговый очень небольшой. Но ЕС является основным внешне-экономическим партнёром России наряду с Китаем», — объяснил эксперт.

Ранее Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщил, что США и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций, направленных на осложнение конвертации рублей в доллары в отношении российских банков и РФПИ в случае «нападения» России на Украину.