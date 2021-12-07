В Госдуме прокомментировали слова Джонсона об «агрессии России» в отношении Украины

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о готовности использовать экономические и дипломатические инструменты для предотвращения «российской агрессии» в отношении Украины.

«Это не что иное, как продолжение провокаций. Страны Запада сделали из Украины некий антироссийский плацдарм, который пытаются использовать», — заявил Чепа.

Депутат подчеркнул, что, создавая конфликтные и провокационные ситуации, западные страны рискуют «перейти ту красную черту, о которой говорил Владимир Владимирович Путин».

«Они заранее оправдывают свои действия и ошибки, не понимая, к чему может привести такая политика», — рассказал эксперт.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках переговоров с президентом США Джо Байденом, врио канцлера Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что Британия будет использовать экономические и дипломатические инструменты для предотвращения «российской агрессии» в отношении Украины.

Главы государств также «подчеркнули необходимость создания единого фронта перед лицом российских угроз».