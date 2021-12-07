В Госдуме прокомментировали слова Джонсона об «агрессии России» в отношении Украины

Короткая ссылка
Дарья Ускова
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о готовности использовать экономические и дипломатические инструменты для предотвращения «российской агрессии» в отношении Украины.
В Госдуме прокомментировали слова Джонсона об «агрессии России» в отношении Украины
  • AP

«Это не что иное, как продолжение провокаций. Страны Запада сделали из Украины некий антироссийский плацдарм, который пытаются использовать», — заявил Чепа.

Депутат подчеркнул, что, создавая конфликтные и провокационные ситуации, западные страны рискуют «перейти ту красную черту, о которой говорил Владимир Владимирович Путин». 

«Они заранее оправдывают свои действия и ошибки, не понимая, к чему может привести такая политика», — рассказал эксперт.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках переговоров с президентом США Джо Байденом, врио канцлера Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что Британия будет использовать экономические и дипломатические инструменты для предотвращения «российской агрессии» в отношении Украины.

Главы государств также «подчеркнули необходимость создания единого фронта перед лицом российских угроз».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить