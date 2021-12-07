Политолог Дудаков усомнился в возможности отключения России от SWIFT
- Reuters
«Санкции в отношении банковской системы в целом, отключение от SWIFT — этого не будет. В данном случае американцы будут стрелять себе в ногу, если попробуют это сделать», — сказал Дудаков.
Он подчеркнул, что «Россия — это большая экономика» и если Россию отключить от SWIFT, то «будет удар по этой самой системе, которая и так уже теряет позиции».
«Многие страны сейчас экспериментируют с переходом на свои собственные банковские системы — и Китай, и ЕС, и так далее. Но попугать этим в преддверии саммита — почему бы и нет?» — отметил политолог.
6 декабря американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что власти США изучают возможность введения санкций в отношении России с целью её «сдерживания» от «вторжения на Украину».
Как уточняется, меры могут затронуть суверенный долг и энергетические компании, а также предусматривают «отключение России от системы SWIFT», однако этот вариант собеседники телеканала называют «крайней мерой».