Маск: экономика Китая может обогнать экономику США в два-три раза

В скором времени размер экономики Китая может превысить размер экономики США в два-три раза, заявил глава SpaceX и Tesla Илон Маск.

«Мы приближаемся к ситуации, в которой экономика Китая, предположительно, может превысить американскую в два-три раза», — приводит РИА Новости слова Маска на видеоконференции, организованной газетой The Wall Street Journal.

Как он уточнил, многие представители властей КНР выросли с чувством, что экономика страны «небольшая».

Предприниматель отметил, что у компании Tesla хорошие отношения с Китаем.

«Не хочу, чтобы показалось, будто я поддерживаю всё, что делает Китай, равно как я не скажу, что поддерживаю всё, что делает США или любая другая страна. В целом, я считаю, мы движемся к интересному и новому миру. Нам следует помнить, что все мы люди», — сказал Маск.

16 ноября председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и США, как две крупнейшие экономики мира, должны усилить коммуникацию и сотрудничество.