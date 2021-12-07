В Microsoft заявили о блокировке сайтов хакерской группы из КНР

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Подразделение американской корпорации Microsoft по борьбе с киберпреступностью добилось через суд блокировки ряда сайтов, предположительно, связанных с хакерской группировкой Nickel из Китая.
В Microsoft заявили о блокировке сайтов хакерской группы из КНР
  • AP

«Подразделение Microsoft по борьбе с киберпреступностью подорвало активность базирующейся в Китае хакерской группы, которую мы называем Nickel», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что Microsoft подала ходатайство в федеральный суд Восточного округа штата Вирджиния в США с просьбой передать контроль над сайтами злоумышленников в руки компании.

По решению суда трафик вредоносных сайтов перенаправили на защищённые серверы Microsoft.

По мнению корпорации, в основном кибератаки Nickel предназначались для сбора разведданных правительственных агентств, аналитических центров и правозащитных организаций.

3 ноября директор по кибербезопасности в администрации США Крис Инглис на слушаниях в палате представителей конгресса Соединённых Штатов заявил, что хакеры стали реже атаковать с российской территории.

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