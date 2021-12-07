Депутат ФРГ отказался шантажировать Россию посредством «Северного потока — 2»

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Депутат бундестага Германии, зампред фракции СвДП Александр Ламбсдорф отказался шантажировать Россию с применением угроз об остановке газопровода «Северный поток — 2» в случае «вторжения» на Украину. Об этом он заявил в интервью Funke, сообщает Oldenburger Onlinezeitung.

По словам депутата, дипломатические переговоры являются оптимальным способом «не допустить усиления давления России на своих соседей».

«Меры, которые могут быть предприняты в случае агрессии, также могут быть чётко изложены за закрытыми дверями», — подчеркнул Ламбсдорф.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что институты ЕС не имеют полномочий, чтобы остановить реализацию проекта «Северный поток — 2», это вопрос к странам, которые продвигают его строительство. 

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