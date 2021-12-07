В посольстве Китая назвали решение США о бойкоте Олимпиады в Пекине «показным» шагом
- AP
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«Такой претенциозный акт — всего лишь политическая манипуляция и серьёзное искажение духа Олимпийской хартии», — цитирует ТАСС слова дипломата.
Он подчеркнул, что «никого не будет волновать, приедут эти люди или нет».
«Это никак не повлияет на успешное проведение зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине», — отметил Лю Пэнъюй.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты устроят дипломатический бойкот Олимпийских игр в Китае в связи с «нарушением прав человека».
Позднее в Международном олимпийском комитете прокомментировали дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине со стороны правительства США.