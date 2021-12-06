В Пентагоне заявили, что в вопросе Украины «есть пространство для дипломатии»

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что для решения напряжённости вокруг Украины «есть пространство для дипломатии».

Как отметил Кирби, США продолжают наблюдать «наращивание российских войск» и не располагают информацией об их намерениях.

«Есть пространство для дипломатии, есть пространство для лидерства. Нет причин, чтобы всё это вылилось в конфликт того или иного рода или во «вторжение», — цитирует представителя американского военного ведомства РИА Новости.

Как стало известно ранее, глава Пентагона Ллойд Остин провёл совещание с командованием по поводу ситуации вокруг Украины.