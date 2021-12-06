Псаки: кроме Украины, Байден обсудит с Путиным кибербезопасность и иные вопросы
- AP
По её словам, предстоящая беседа — это возможность подчеркнуть озабоченность США «российским военным присутствием на границе с Украиной».
«Это также возможность обсудить ряд вопросов об отношениях России и США, включая стратегическую стабильность, региональные вопросы и вопросы киберсферы», — сказала Псаки.
Как ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, 7 декабря Путин обсудит с Байденом ситуацию вокруг Украины, продвижение НАТО к российским границам, а также инициативу о гарантиях безопасности.