Псаки: кроме Украины, Байден обсудит с Путиным кибербезопасность и иные вопросы

Президент США Джо Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсудит не только ситуацию вокруг Украины, но и вопросы кибербезопасности и другие сферы отношений двух стран, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

AP