Песков заявил, что на переговорах Путина и Байдена планируется обсуждение Украины и НАТО

Пресс-секретарь российского лидера рассказал о том, какие темы будут обсуждаться в ходе предстоящих переговоров по видеосвязи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

«Разумеется, нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, что требует ещё дополнительных усилий», — заявил Песков.

В ходе переговоров лидеры также обсудят двусторонние отношения, которые «продолжают оставаться в плачевном состоянии».

Пресс-секретарь добавил, что стороны во время беседы затронут также ситуацию вокруг Украины, продвижение НАТО к российским границам, а также инициативу российского лидера о гарантиях безопасности.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что разговор президентов России и США по видеосвязи состоится во вторник, 7 декабря.

В Белом доме подтвердили проведение видеозвонка лидеров двух стран.