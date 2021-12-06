Песков заявил, что на переговорах Путина и Байдена планируется обсуждение Украины и НАТО

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Пресс-секретарь российского лидера рассказал о том, какие темы будут обсуждаться в ходе предстоящих переговоров по видеосвязи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.
Песков заявил, что на переговорах Путина и Байдена планируется обсуждение Украины и НАТО
  • AP

«Разумеется, нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, что требует ещё дополнительных усилий», — заявил Песков.

В ходе переговоров лидеры также обсудят двусторонние отношения, которые «продолжают оставаться в плачевном состоянии». 

Пресс-секретарь добавил, что стороны во время беседы затронут также ситуацию вокруг Украины, продвижение НАТО к российским границам, а также инициативу российского лидера о гарантиях безопасности. 

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что разговор президентов России и США по видеосвязи состоится во вторник, 7 декабря.

В Белом доме подтвердили проведение видеозвонка лидеров двух стран.

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