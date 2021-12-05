В Белом доме подтвердили проведение видеозвонка Путина и Байдена 7 декабря

Российский лидер Владимир Путин и президент США Джо Байден 7 декабря проведут разговор по видеосвязи. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Президент Байден проведёт видеозвонок с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 7 декабря», — отмечается в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Как уточняется, лидеры двух стран обсудят ряд тем в отношениях между США и Россией, включая стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы.

К тому же в ходе переговоров Байден «подчеркнёт озабоченность США военной деятельностью России на границе с Украиной и подтвердит поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что разговор президентов России и США по видеосвязи состоится во вторник, 7 декабря.