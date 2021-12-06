Россия и Индия выразили озабоченность по поводу возможности гонки вооружений в космосе

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Россия и Индия выразили озабоченность по поводу возможности гонки вооружений в космическом пространстве и его трансформации в арену военной конфронтации.
Россия и Индия выразили озабоченность по поводу возможности гонки вооружений в космосе
  • Reuters

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам XXI российско-индийского саммита «Россия — Индия: партнёрство во имя мира, прогресса и процветания».

Отмечается, что «стороны выразили озабоченность по поводу возможности гонки вооружений в космическом пространстве и его трансформации в арену военной конфронтации».

«Они вновь подтвердили обязательство предпринимать усилия по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве и его вепонизации. Стороны подчеркнули первостепенную важность строгого соблюдения действующих международно-правовых соглашений, предусматривающих использование космического пространства исключительно в мирных целях и способствующих поддержанию международного мира и стабильности, углублению международного сотрудничества и взаимопониманию», — говорится в тексте.

Сообщается, что «стороны поддерживают проведение переговоров по выработке многостороннего юридически обязывающего инструмента по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, в связи с этим они отметили актуальность разработки проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, который был передан на Конференцию по разоружению для переговоров в будущем».

«Стороны подтвердили, что Конференция по разоружению является единственной площадкой для проведения многосторонних переговоров по вопросам международного соглашения (или соглашений) о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве во всех её аспектах», — говорится в заявлении.

Также Россия и Индия договорились продолжить совместную работу по продвижению взаимных расчётов в национальных валютах.

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