Россия и Индия продолжат работу по продвижению взаимных расчётов в национальных валютах

Россия и Индия договорились продолжить совместную работу по продвижению взаимных расчётов в национальных валютах.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам XXI российско-индийского саммита «Россия — Индия: партнёрство во имя мира, прогресса и процветания».

«Стороны договорились продолжить совместную работу по продвижению взаимных расчётов в национальных валютах, что поможет снизить затраты и время, а также риски, связанные с платежами», — говорится в тексте.

Ранее российский лидер Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что Москва намерена развивать военное сотрудничество с Нью-Дели.