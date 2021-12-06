Россия и Индия намерены укрепить оборонное сотрудничество

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Россия и Индия намерены укрепить оборонное сотрудничество. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам XXI российско-индийского саммита «Россия — Индия: партнёрство во имя мира, прогресса и процветания».
Россия и Индия намерены укрепить оборонное сотрудничество
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«Стороны ещё раз заявили о своём намерении укрепить оборонное сотрудничество, в том числе содействовать совместной разработке и производству военной техники, компонентов и запасных частей, совершенствовать систему послепродажного обслуживания и двигаться к взаимному признанию контроля качества и регулярным совместным учениям вооружённых сил двух стран», — говорится в заявлении.

Отмечается, что «лидеры согласились, что мир, стабильность и взаимное экономическое развитие требуют тесной совместной работы двух стран в наиболее современных и развивающихся областях оборонных технологий, а также совместной работы вооружённых сил обеих стран по узкоспециализированным направлениям в области военного потенциала».

Также Россия и Индия договорились продолжить совместную работу по продвижению взаимных расчётов в национальных валютах.

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