Россия и Индия сфокусируют внимание на повышении эффективности борьбы с терроризмом

Россия и Индия намерены сфокусировать особое внимание на повышении эффективности борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, трансграничной организованной преступностью и угрозами в сфере информационной безопасности.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам XXI российско-индийского саммита «Россия — Индия: партнёрство во имя мира, прогресса и процветания».

«Особое внимание стороны намерены сфокусировать на повышении эффективности борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, трансграничной организованной преступностью и угрозами в сфере информационной безопасности, в частности путём совершенствования функциональности Региональной антитеррористической структуры ШОС», — говорится в тексте.

Ранее российский лидер Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что Москва намерена развивать военное сотрудничество с Нью-Дели.