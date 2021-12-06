Россия и Индия сфокусируют внимание на повышении эффективности борьбы с терроризмом

Короткая ссылка
Россия и Индия намерены сфокусировать особое внимание на повышении эффективности борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, трансграничной организованной преступностью и угрозами в сфере информационной безопасности.
Россия и Индия сфокусируют внимание на повышении эффективности борьбы с терроризмом
  • © Минобороны России
  • Facebook

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам XXI российско-индийского саммита «Россия — Индия: партнёрство во имя мира, прогресса и процветания».

«Особое внимание стороны намерены сфокусировать на повышении эффективности борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, трансграничной организованной преступностью и угрозами в сфере информационной безопасности, в частности путём совершенствования функциональности Региональной антитеррористической структуры ШОС», — говорится в тексте.

Ранее российский лидер Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что Москва намерена развивать военное сотрудничество с Нью-Дели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить