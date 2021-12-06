Россия и Индия призвали работать над денуклеаризацией Корейского полуострова
- Reuters
Об этом говорится в совместном заявлении по итогам XXI российско-индийского саммита «Россия — Индия: партнёрство во имя мира, прогресса и процветания».
«Лидеры призвали все заинтересованные стороны работать над денуклеаризацией Корейского полуострова в целях установления на нём прочного мира и стабильности, а также подчеркнули необходимость продолжения диалога для достижения этой цели», — говорится в тексте.
Ранее Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Индии заявил, что Москва намерена развивать военное сотрудничество с Нью-Дели.