В Институте США и Канады прокомментировали предстоящие переговоры Путина и Байдена

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк в разговоре с радио «Комсомольская правда» назвал несколько возможных тем предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Первой темой беседы, полагает эксперт, станет ситуация на границе с Украиной. Лидерам нужно снять напряжение, возникшее на границе, но есть и другие вопросы, которые следует обсудить.

«Одной из тем могут стать переговоры по продлению ограничений стратегического вооружения. Договор СНВ-III закончится уже через четыре года, и пока непонятно, что придёт ему на смену, переговоры по этой теме пока так и не начались», — сказал он.

Также президенты двух стран, вероятно, обсудят вопрос космической безопасности и предотвращение гонки космического вооружения, отметил эксперт.

Ещё одной темой может стать кибернетическая безопасность, где наметилось некое движение в позициях двух сторон.

Ранее пресс-секретарь российского лидера рассказал, какие темы будут обсуждаться в ходе предстоящих переговоров по видеосвязи Владимира Путина и Джо Байдена.