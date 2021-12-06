Новый канцлер Австрии намерен работать над «выводом страны из локдауна»

Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о планах работать над «выводом страны из локдауна» и заняться борьбой с распространением коронавируса.

«Коронавирус всех напрягает. Для многих людей граница допустимого пройдена уже многие месяцы назад. Нам надо воспользоваться имеющимся временем, поэтому я начинаю обсуждение с экспертами, министром здравоохранения, представителями оппозиции, чтобы хорошо проработать решения к этой среде, когда речь пойдёт о том, чтобы вместе выводить страну из локдауна», — сказал Нехаммер журналистам, его слова приводит ТАСС.

6 декабря австрийский президент Александер Ван дер Беллен привёл к присяге нового канцлера Карла Нехаммера.

В середине ноября власти Австрии ввели локдаун для тех, кто не вакцинировался от COVID-19 или же не переболел коронавирусом.