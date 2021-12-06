ЕК не планирует предлагать обязательную вакцинацию, несмотря на заявления фон дер Ляйен
- AP
Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
«Мы не намерены выдвигать предложений об этом», — цитирует ТАСС ответ Мамера на вопрос, намерена ли Еврокомиссия вносить в Совет ЕС на уровне министров здравоохранения вопрос о введении обязательной вакцинации.
1 декабря фон дер Ляйен на брифинге заявила о необходимости обсуждения вопроса о введении обязательной вакцинации в Евросоюзе.
По её мнению, к настоящему моменту провести эту дискуссию «бы понятно и уместно».