ЕК не планирует предлагать обязательную вакцинацию, несмотря на заявления фон дер Ляйен

Европейская комиссия (ЕК) пока не собирается официально выдвигать предложение ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 в странах ЕС, несмотря на недавнее заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о такой возможности.

Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

«Мы не намерены выдвигать предложений об этом», — цитирует ТАСС ответ Мамера на вопрос, намерена ли Еврокомиссия вносить в Совет ЕС на уровне министров здравоохранения вопрос о введении обязательной вакцинации.

1 декабря фон дер Ляйен на брифинге заявила о необходимости обсуждения вопроса о введении обязательной вакцинации в Евросоюзе.

По её мнению, к настоящему моменту провести эту дискуссию «бы понятно и уместно».