Глава ЕК выступила за обсуждение вопроса о введении обязательной вакцинации в ЕС

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге заявила о необходимости обсуждения вопроса о введении обязательной вакцинации в Евросоюзе.
Глава ЕК выступила за обсуждение вопроса о введении обязательной вакцинации в ЕС
  • Reuters

По её словам, в странах ЕС вакцинированы 77% взрослого населения. При этом одна треть европейского населения не вакцинирована.

Фон дер Ляйен добавила, что вакцинацию не могут проходить маленькие дети и люди с медицинским отводом.

«Но подавляющее большинство может. Поэтому я думаю, что это было бы понятно и уместно — провести эту дискуссию сейчас, как мы можем поощрить и потенциально подумать об обязательной вакцинации в ЕС», — заявила глава ЕК.

Ранее глава ЕК заявила о необходимости адаптировать вакцину Pfizer к штамму «омикрон».

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