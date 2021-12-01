Глава ЕК выступила за обсуждение вопроса о введении обязательной вакцинации в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге заявила о необходимости обсуждения вопроса о введении обязательной вакцинации в Евросоюзе.

По её словам, в странах ЕС вакцинированы 77% взрослого населения. При этом одна треть европейского населения не вакцинирована.

Фон дер Ляйен добавила, что вакцинацию не могут проходить маленькие дети и люди с медицинским отводом.

«Но подавляющее большинство может. Поэтому я думаю, что это было бы понятно и уместно — провести эту дискуссию сейчас, как мы можем поощрить и потенциально подумать об обязательной вакцинации в ЕС», — заявила глава ЕК.

Ранее глава ЕК заявила о необходимости адаптировать вакцину Pfizer к штамму «омикрон».