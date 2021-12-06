Россия выразила Индии обеспокоенность деятельностью США в Азиатско-Тихоокеанском регионе

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Россия выразила Индии обеспокоенность деятельностью США по созданию закрытых военных структур в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Россия выразила Индии обеспокоенность деятельностью США в Азиатско-Тихоокеанском регионе
  • © МИД России

По его словам, в АТР в последние годы накапливаются элементы нестабильности, которые способны подорвать инклюзивную и универсальную модель сотрудничества в регионе.

«И мы выразили нашу серьёзную обеспокоенность нашим индийским друзьям по поводу той деятельности, которой здесь занимаются США под лозунгом так называемых индо-тихоокеанских стратегий, создавая здесь закрытые блоковые структуры», — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Ранее стало известно, что 6 декабря в рамках рабочего визита в Нью-Дели президент России Владимир Путин проведёт переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Стороны планируют обсудить актуальные вопросы стратегической стабильности и борьбы с терроризмом, а также ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и обстановку в Афганистане.

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