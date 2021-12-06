Россия подписала с Индией соглашение о программе ВТС на 2021—2030 годы
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- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
Подписи под соглашением поставили глава ФСВТС Дмитрий Шугаев и заместитель министра обороны Индии по военным закупкам Канта Раг.
Ранее Дмитрий Шугаев заявил в разговоре с RT, что Индия является важнейшим стратегическим партнёром России.
5 декабря Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Нью-Дели, где встретился с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.