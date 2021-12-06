Россия подписала с Индией соглашение о программе ВТС на 2021—2030 годы

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Россия и Индия подписали соглашение между правительствами двух стран о программе военно-технического сотрудничества с 2021 по 2030 год.
Россия подписала с Индией соглашение о программе ВТС на 2021—2030 годы
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

Подписи под соглашением поставили глава ФСВТС Дмитрий Шугаев и заместитель министра обороны Индии по военным закупкам Канта Раг.

Ранее Дмитрий Шугаев заявил в разговоре с RT, что Индия является важнейшим стратегическим партнёром России.

5 декабря Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Нью-Дели, где встретился с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.

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