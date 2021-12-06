Глава ФСВТС назвал Индию важнейшим стратегическим партнёром России

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Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил в разговоре с RT, что Индия является важнейшим стратегическим партнёром России.
Глава ФСВТС назвал Индию важнейшим стратегическим партнёром России
  • Reuters

«Индия — это один из важнейших наших стратегических давних партнёров, у нас портфель заказов сегодня превышает 14 млрд. Реализуются очень крупные контракты, в том числе поставки С-400», — сказал он.

Шугаев подчеркнул, что «программа очень обширная».

Ранее сообщалось, что Индия подписала с Россией ряд соглашений, контрактов и протоколов, касающихся стрелкового оружия и военного сотрудничества. Об этом заявил глава индийского Минобороны Раджнатх Сингх после завершения переговоров с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

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