Глава ФСВТС назвал Индию важнейшим стратегическим партнёром России
- Reuters
«Индия — это один из важнейших наших стратегических давних партнёров, у нас портфель заказов сегодня превышает 14 млрд. Реализуются очень крупные контракты, в том числе поставки С-400», — сказал он.
Шугаев подчеркнул, что «программа очень обширная».
Ранее сообщалось, что Индия подписала с Россией ряд соглашений, контрактов и протоколов, касающихся стрелкового оружия и военного сотрудничества. Об этом заявил глава индийского Минобороны Раджнатх Сингх после завершения переговоров с российским министром обороны Сергеем Шойгу.