Россия и Индия подписали ряд военных соглашений и контрактов
- Reuters
«Рад, что был подписан ряд соглашений, контрактов, протоколов, касающихся стрелкового оружия и военного сотрудничества», — написал Сингх в Twitter.
Он назвал прошедшие переговоры с Шойгу продуктивными, содержательными и плодотворными.
По словам Сингха, Индия ценит «своё особое и привилегированное стратегическое» партнёрство с Россией.
Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу встретился с министром обороны Индии в Нью-Дели.