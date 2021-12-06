Россия и Индия подписали ряд военных соглашений и контрактов

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Индия подписала с Россией ряд соглашений, контрактов и протоколов, касающихся стрелкового оружия и военного сотрудничества. Об этом сообщил глава индийского Минобороны Раджнатх Сингх после завершения переговоров с российским министром обороны Сергеем Шойгу.
Россия и Индия подписали ряд военных соглашений и контрактов
  • Reuters

«Рад, что был подписан ряд соглашений, контрактов, протоколов, касающихся стрелкового оружия и военного сотрудничества», — написал Сингх в Twitter.

Он назвал прошедшие переговоры с Шойгу продуктивными, содержательными и плодотворными.

По словам Сингха, Индия ценит «своё особое и привилегированное стратегическое» партнёрство с Россией.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу встретился с министром обороны Индии в Нью-Дели.

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