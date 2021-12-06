Россия и Индия подписали ряд военных соглашений и контрактов

Индия подписала с Россией ряд соглашений, контрактов и протоколов, касающихся стрелкового оружия и военного сотрудничества. Об этом сообщил глава индийского Минобороны Раджнатх Сингх после завершения переговоров с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

Reuters