Глава ФСВТС Шугаев рассказал о партнёрстве с Индией в условиях санкций

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в разговоре с RT прокомментировал ситуацию с санкциями.

«Санкции никому не добавляют положительного настроения, но одновременно с этим, откровенно, мы уже к ним привыкли, приспособились. У нас с индийскими партнёрами есть в этом смысле абсолютное взаимопонимание», — сказал он.

Шугаев добавил, что Россия всегда находит возможности для решения сложившейся ситуации.

«Мы будем в любом случае находить выход из положения. Уже сегодня находим... Мы отказываемся от доллара (и это не только Индии касается) как от средства платежа, переходим на расчёты в национальной валюте, в том числе и на рубли», — отметил он.

6 декабря в рамках рабочего визита в Нью-Дели президент России Владимир Путин проведёт переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Стороны планируют обсудить актуальные вопросы стратегической стабильности и борьбы с терроризмом, а также ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и обстановку в Афганистане. Главы государств подпишут порядка десяти двусторонних соглашений, в том числе в сфере энергетики и в оборонной сфере.