Глава ФСВТС Шугаев рассказал о партнёрстве с Индией в условиях санкций

Короткая ссылка
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в разговоре с RT прокомментировал ситуацию с санкциями.
Глава ФСВТС Шугаев рассказал о партнёрстве с Индией в условиях санкций
  • AP

«Санкции никому не добавляют положительного настроения, но одновременно с этим, откровенно, мы уже к ним привыкли, приспособились. У нас с индийскими партнёрами есть в этом смысле абсолютное взаимопонимание», — сказал он.

Шугаев добавил, что Россия всегда находит возможности для решения сложившейся ситуации.

«Мы будем в любом случае находить выход из положения. Уже сегодня находим... Мы отказываемся от доллара (и это не только Индии касается) как от средства платежа, переходим на расчёты в национальной валюте, в том числе и на рубли», — отметил он.

6 декабря в рамках рабочего визита в Нью-Дели президент России Владимир Путин проведёт переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Стороны планируют обсудить актуальные вопросы стратегической стабильности и борьбы с терроризмом, а также ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и обстановку в Афганистане. Главы государств подпишут порядка десяти двусторонних соглашений, в том числе в сфере энергетики и в оборонной сфере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить