Sky News Arabia: Пять бойцов «пешмерга» погибли при атаке боевиков ИГ

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По меньшей мере пять бойцов военизированных формирований «пешмерга» в результате нападения боевиков террористической группировки «Исламское государство»* в Курдском автономном районе Ирака.

Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в регионе.

Отмечается, что боевики атаковали формирования «пешмерга» в районе деревни Кара-Салим в провинции Киркук.

Также сообщается, что атака террористов отбита и ситуация находится под контролем.

20 ноября сообщалось, что Соединённые Штаты готовы сделать всё возможное, чтобы не допустить восстановления сил «Исламского государства» в Ираке.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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