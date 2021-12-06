Немецкий дипломат посоветовал Украине брать пример с Финляндии

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Председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер рекомендовал Украине в вопросе взаимоотношений с НАТО брать пример с Финляндии.

«Мы могли бы рекомендовать Украине в долгосрочной перспективе начать брать пример с финнов. Финляндия является членом ЕС, но не НАТО», — заявил Ишингер в интервью изданию Handelsblatt.

По его словам, принятие Украины в НАТО является для России красной чертой.

Он добавил, что не верит в якобы предстоящее «вторжение России на Украину».

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что страны НАТО используют Украину как плацдарм для проекции силы в отношении России.

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