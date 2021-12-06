Немецкий дипломат посоветовал Украине брать пример с Финляндии
«Мы могли бы рекомендовать Украине в долгосрочной перспективе начать брать пример с финнов. Финляндия является членом ЕС, но не НАТО», — заявил Ишингер в интервью изданию Handelsblatt.
По его словам, принятие Украины в НАТО является для России красной чертой.
Он добавил, что не верит в якобы предстоящее «вторжение России на Украину».
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что страны НАТО используют Украину как плацдарм для проекции силы в отношении России.